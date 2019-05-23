Злоумышленник под предлогом покупки автомобилей для нового бизнеса оформил с заявителем договоры займов, завладев его денежными средствами, после чего скрылся...
«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали подозреваемого в мошенническом хищении денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.
В УВД по Западному округу обратился столичный предприниматель. Как рассказал потерпевший, знакомый предложил ему заняться бизнесом по реализации автомобилей из дальнего зарубежья. Злоумышленник под предлогом покупки автомобилей оформил с заявителем договоры займов, завладев его денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила около 22 млн рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий в Калужской области оперативники задержали подозреваемого. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина никаких мер по поставке автомобилей не предпринял, не имея такой возможности, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.
Следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Пресс-служба УВД по ЗАО
(499) 233-91-93