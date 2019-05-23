Злоумышленник под предлогом покупки автомобилей для нового бизнеса оформил с заявителем договоры займов, завладев его денежными средствами, после чего скрылся...

«Сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО задержали подозреваемого в мошенническом хищении денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В УВД по Западному округу обратился столичный предприниматель. Как рассказал потерпевший, знакомый предложил ему заняться бизнесом по реализации автомобилей из дальнего зарубежья. Злоумышленник под предлогом покупки автомобилей оформил с заявителем договоры займов, завладев его денежными средствами, в том числе в иностранной валюте, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила около 22 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий в Калужской области оперативники задержали подозреваемого. Сотрудники полиции выяснили, что мужчина никаких мер по поставке автомобилей не предпринял, не имея такой возможности, а полученными денежными средствами распорядился по собственному усмотрению.Следственным управлением УВД по ЗАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93