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<a href="https://33live.ru/novosti/23-05-2019-potap-i-nastya-kamenskix-pozhenilis.html" target="_blank">Потап и Настя Каменских поженились</a> - Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились. Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором оба запечатлены в свадебных нарядах.