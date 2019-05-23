Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились. Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором оба запечатлены в свадебных нарядах.
<a href="https://33live.ru/novosti/23-05-2019-potap-i-nastya-kamenskix-pozhenilis.html" target="_blank">Потап и Настя Каменских поженились</a> - Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились. Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором оба запечатлены в свадебных нарядах.
[url=https://33live.ru/novosti/23-05-2019-potap-i-nastya-kamenskix-pozhenilis.html]Потап и Настя Каменских поженились[/url] - Рэпер Потап и певица Настя Каменских поженились. Об этом стало известно после того, как артист обнародовал клип, в котором оба запечатлены в свадебных нарядах.