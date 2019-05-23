Общественность и адвокаты продолжают борьбу за мать троих несовершеннолетних детей Александру Лисицыну, которую суд упорно не хочет отпускать из следственного изолятора. За время, проведенное в заключении, у хрупкой женщины обострились хронические заболевания, а долгое расставание с семьей наносит тяжелейший удар по ее психологическому состоянию. Правозащитники уже много месяцев требуют освободить москвичку из заключения, а адвокаты не устают повторять: доказательств вины Лисицыной у обвинения нет, более того, она сама стала жертвой преступников. Очередное судебное заседание по делу состоялось в среду, 22 мая.

Общественность и адвокаты продолжают борьбу за мать троих несовершеннолетних детей Александру Лисицыну, которую суд упорно не хочет отпускать из следственного изолятора. За время, проведенное в заключении, у хрупкой женщины обострились хронические заболевания, а долгое расставание с семьей наносит тяжелейший удар по ее психологическому состоянию. Правозащитники уже много месяцев требуют освободить москвичку из заключения, а адвокаты не устают повторять: доказательств вины Лисицыной у обвинения нет, более того, она сама стала жертвой преступников. Очередное судебное заседание по делу состоялось в среду, 22 мая.Александру Лисицыну задержали в середине ноября прошлогогода по обвинению в мошенничестве с земельными участками в Подмосковье.Преступление, которое ей вменяют, носит экономический характер, но Тверскойрайонный суд Москвы по каким-то причинам избрал для многодетной матери самуюсуровую меру пресечения – заключение под стражу.После этого женщине еще несколько раз продлевали срокнахождения за решеткой. Последний раз это произошло в конце прошлого месяца.Все тот же Тверской районный суд "закрыл" москвичку в следственномизоляторе еще на три месяца – до 27 июля.Все это время адвокаты и правозащитники делают всевозможное, чтобы освободить многодетную мать и изменить меру пресечения надомашний арест. Уповая на справедливое решение, защита в начале мая вновьподала апелляцию в Мосгорсуд, надеясь добиться освобождения Александры из-за решетки.Кажется, что за последние полгода адвокаты прошли вместе сосвоей подзащитной все круги ада. Создается впечатление, что суд просто не хочетслышать голос защиты и поддерживающей ее общественности, раз за разом принимаясторону обвинения, отмечает представитель Александры Лисицыной Тамара Шустрова.Шокированы ходом резонансного дела и правозащитники. Аудивиться есть от чего. В 2014 году Лисицына захотела купить землю вНаро-Фоминском районе Московской области, выдала доверенность, но дело несрослось, поэтому вскоре женщина отказалась от затеи.А вновь вспомнила о неудавшемся предприятии в ноябре 2018года, когда к ней нагрянули оперативники и предъявили обвинение вмошенничестве: якобы многодетная мать в составе организованной группы незаконнозавладела девятью подмосковными участками. Хотя единственное, что она сделала -подписала доверенность, недоумевают адвокаты.В мае исполнилось ровно полгода, как Лисицына находится вСИЗО. Заключение негативно сказывается на здоровье многодетной матери: у нееобострились хронические заболевания опорно-двигательной системы. По словамруководителя информационного проекта по защите прав заключенных "ГУЛАГ –Инфо" Дениса Солдатова, пребывание в следственном изоляторе – серьезнаяпытка даже для здорового и крепкого мужчины, что уж говорить о хрупкой женщине.Решетчатая кровать из железных пластин, тесное помещение, душ раз в неделю – втаких условиях содержится многодетная мать, сокрушается правозащитник.Оказывается ли Лисицыной необходимая медицинская помощь вСИЗО? Вопрос, кажется, риторический. "Мы неоднократно говорилимедработникам следственного изолятора, что Лисицыной необходима надлежащаяпомощь. Нам, адвокатам, отвечают, что она оказывается. Но медикаментов нет, окакой помощи тогда может идти речь?" – восклицает Тамара Шустрова.За каждый день, проведенный в СИЗО, многодетная матьрасплачивается собственным здоровьем. Однако следствие, по всей видимости, неспешит с расследованием нашумевшего дела. Обвинение хочет оставить Лисицыну вСИЗО, мотивируя это необходимостью проведения экспертиз."Но за почти семь месяцев содержания ее под стражей былопроведено не более 3-4 следственных действий", – недоумевает Шустрова.По ее мнению, следствие ведется крайне неэффективно. Юристотметила, что расследование длится год, но за это время следствие неудосужилось провести ключевую экспертизу – землеустроительную. А спостановлением о назначении почерковедческой экспертизы Лисицыну ознакомилилишь в середине апреля, когда она томилась в СИЗО уже пять месяцев. И это притом, подчеркивают адвокаты москвички, что образцы почерка были взята еще годназад. Резонный вопрос: чем занималось следствие и почему экспертизу неназначили раньше?Все последние полгода за судьбой многодетной материпристально следит неравнодушная общественность. Правозащитники искренне не понимают,что для чего женщину необходимо держать в СИЗО, ведь она никого не убила и неограбила.У следствия на этот счет свое, весьма оригинальное мнение.Обвинение полагает, что многодетная мать захочет все бросить и скрыться, а то ивовсе продолжит заниматься преступной деятельностью, оказывать давление надругих фигурантов и уничтожит улики.Аргументы следствия вызывают недоумение у адвокатов иобщественности. На каждом без исключения заседании защита пытаетсядонести до суда, что Лисицына не знает других фигурантов дела, равно как те незнакомы с ней. Земельные участки также никуда не денутся: в конце концов, подземлю они не провалятся. Да и вообще, куда побежит многодетная мать от своейсемьи? Как отмечал ранее член Совета по правам человека при президенте РоссииШота Горгадзе, в современном мире есть множество способов слежения, к примеру,электронный браслет.Уголовное дело против москвички – незаконное, увереныадвокаты и правозащитники. "До сих пор следствием не установлено, комупринадлежали эти земли", – отметила Тамара Шустрова.Участки, в хищении которых обвиняют Лисицыну, непринадлежат Рослесхозу и не являются государственной собственностью, о чемговорят кадастровые данные, подчеркивает защита. По словам Шустровой, ониявляются землями населенных пунктов и находятся в совершенно другом месте,нежели земля, о которой идет речь в уголовном деле.Для доказательства своей позиции адвокаты предоставлялигенплан городского поселения Селятино Наро-Фоминского районе и публичнуюкадастровую карту Московской области с участком Рассудовского участковоголесничества. Участки, в хищении которых обвиняют Лисицыну, не принадлежатРослесхозу, а находятся через разрыв – от 4 до 60 метров, подчеркиваютадвокаты. То же самое говорят эксперты по кадастровому учету, к которымобращалась защита.Парадокс втом, отмечает Шустрова, что стоимость земель, якобы похищенных Лисицыной,следствие оценивает в 35 миллионов рублей, тогда как цена квадратного метраземли лесного фонда стоит рубль. "Таким образом, ущерб составляет 13 500рублей. Но следствие, утверждая, что были похищены земли лесного фонда,оперирует стоимостью участков, стоящих на кадастровом учете. Тем самым оно признаетнесостоятельность своего обвинения", – сказала адвокат.Несмотря на предъявленные доказательства, суд раз за разом встает на сторону следствия, упорно не желая отпускатьмногодетную мать под домашний арест. Правозащитники недоумевают: получается,что суд не хочет слышать голос известных и уважаемых людей, поручившихся заЛисицыну. Среди них – герой России Артур Чилингаров, член Совета по правамчеловека Андрей Бабушкин, сенатор Франц Клинцевич, члены организаций ветерановАфганистана и другие.На последнее судебное заседание в Мосгорсуде руководительинформационного центра защиты прав заключенных "ГУЛАГ – Инфо" ДенисСолдатов принес с собой благодарности в адрес Александры Лисицыной от ветерановВеликой Отечественной войны и Фонда поддержки вдов Героев Советского Союза.Правозащитник собрал около 300 подписей от ветеранов в поддержку многодетнойматери и представил их общественности. "Это подтверждает, что Лисицынафактически работая волонтером, помогала людям, которые защищали нашу родину",– подчеркнул Солдатов.На самом заседании Александры Лисицыной не было. Многодетнаямать отказалась от участия, ведь для нее это – дополнительная пытка. Несколькочасов из Можайска до Москвы в тесном автозаке могут еще сильнее подорватьздоровье женщины, подчеркивают ее представители.Адвокаты и правозащитники до последнего надеялись, что судпримет гуманное решение и отпустит мать к своим детям. К сожалению, чуда непроизошло. Мосгорсуд отказался пересматривать решение Тверского районного судаи оставил Александру за решеткой до конца июля. По мнению Татьяны Шустровой,свой вердикт судья приняла заранее."Судебные решения по продлению ареста Лисицынойпревращаются в замкнутый круг. Я не услышал ни одного основания, по которомуона должна находиться в СИЗО. Сейчас мы видим, как родина относится к людям,которые помогают нашим ветеранам, для меня это неприятно", -прокомментировал решение Фемиды Денис Солдатов.В свою очередь, журналист-международник Олег Якубов назвалпроисходящее "убийственным формализмом". "Дети Александры будутзнать, что их маму столько месяцев неоправданно держали в СИЗО, в условиях, гдеодин день считается за полтора. Кого вы воспитаете, людей, не доверяющих собственному государству?" – задался он риторическим вопросом.Сдаваться адвокаты и общественность не намерены.Постановление Мосгорсуда защита собирается обжаловать в Верховном суде."Будем готовиться к очередному заседанию по продлению срока содержания подстражей, которое пройдет 27 июля", – резюмировала Тамара Шустрова.