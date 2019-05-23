В минувший вторник полиция Лос-Анджелеса поймала пьяную рецидивистку, угнавшую фургон и устроившую на нем сумасшедшие гонку в окрестностях города. Приключения обезумевшей женщины поневоле разделили две ее собаки.

Полиция Лос-Анджелеса поймала пьяную рецидивистку, угнавшую фургон, переоборудованный в дом на колесах, и устроившую на нем сумасшедшую гонку в окрестностях города. Приключения обезумевшей женщины поневоле разделили две ее собаки.В минувший вторник, 21 мая, 52-летняя Джулия Энн Рейберд, разыскиваемая за несколько преступлений, в том числе за нападение на полицейского, угнала фургон в пригороде Лос-Анджелеса, посадила в него двух своих собак, крепко выпила и поехала кататься.Вечером ее заметили полицейские, потребовали остановиться и, увидев, что дом на колесах увеличил скорость, пустились за ним в погоню.Женщину преследовали более получаса, в том числе и с помощью дронов. За это время она разбила о пальму половину фургона, потеряла одну из собак — испуганный пес улучил момент и сбежал из рассыпающегося микроавтобуса — столкнулась с несколькими легковушками и, наконец, врезалась в выезжающий автомобиль.Беглянка не сдалась и попыталась скрыться, однако полицейские быстро ее задержали. Участники столкновений получили не опасные для жизни травмы. Собаки тоже остались живы, одной понадобилась ветеринарная помощь из-за сломанной от неудачного приземления лапы.Джулия Энн Рейберд арестована, юристы не исключают, что оставшуюся жизнь она может провести за решеткой.