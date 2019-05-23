В Троице-Сергиевой лавре конфликт из-за пожертвований прихожан перерос в драку с поножовщиной, в результате которой 62-летний батюшка оказался в больнице, а его 60-летний обидчик - в отделении полиции.

В Троице-Сергиевой лавре конфликт из-за пожертвований прихожан перерос в драку с поножовщиной, в результате которой 62-летний батюшка оказался в больнице, а его 60-летний обидчик — в отделении полиции.В официальной сводке подмосковного управления МВД сухо отмечается, что инцидент произошел 22 мая в Сергиево-Посадском районе, подозреваемый был задержан, ему грозит до восьми лет лишения свободы по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".По данным РЕН-ТВ, местом выяснения отношений стала территория Троице-Сергиевой лавры, а причиной конфликта — спор из-за денег прихожан. Подвыпивший священник заподозрил коллегу в присвоении средств, которые миряне оставляют вместе с записками о поминовении усопших. Взываниями к совести и всевышнему он не ограничился, пустив в дело нож. Итогом стала госпитализация 62-летнего батюшки, в настоящее время он находится в реанимации.Подозреваемого доставили в отделение полиции, но добиться внятного объяснения произошедшего стражи порядка не смогли, так как священнослужитель был пьян.