В Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Они планировали устроить политический переворот.

В Астраханской области задержаны трое подозреваемых в создании экстремистского сообщества. Двое из них являются астраханцами, еще один – жителем Краснодарского края.По словам информированного источника, националисты планировали устроить политический переворот. В домах задержанных сотрудники УФСБ нашли взрывчатые вещества, "коктейли Молотова", литературу по созданию бомб, военную экипировку, ножи, фашистскую атрибутику и пневматическое оружие.В группе существовала строгая дисциплина, изучались правила владения холодным оружием, проводились тактические тренировки. Для конспирации они использовали различные шифры.Как сообщил "России 24" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Астраханской области Андрей Хегай, экстремисты вербовали новых сторонников на юге России, готовили взрывчатые вещества и зажигательные смеси, а также пытались приобрести огнестрельное оружие.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье "Организация экстремистского сообщества". Решается вопрос об избрании меры пресечения.