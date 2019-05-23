На экранах российских кинотеатров появился фильм Алладин режиссера Гая Ричи. 23 мая состоялась долгожданная премьера.

На экранах российских кинотеатров появился фильм "Алладин" режиссера Гая Ричи. 23мая состоялась долгожданная премьера.Кинокартина "Алладин" стала одной из самых ожидаемыхпремьер мая. Еще до своего выхода на экраны фильм породил массу противоречивыхотзывов.Хотя "Алладин" являетсяадаптацией одноименного мультфильма 1992 года, Гай Ричи внедрил в него свежиеидеи. Некоторые зрители по достоинству оценили новое режиссерское видение.Современная версия про молодого воришку Алладина и принцессу Жасмин заставляетлюбителей этого жанра как смеяться, так и плакать.Роль Алладина получил актер египетского происхождения МенаМассуд, известный по сериалам "В надежде на спасение" и "Джек Райан".Британская актриса Наоми Скотт из "Могучих рейнджеров" сыграла принцессуЖасмин. А в образ Джинна перевоплотился Уилл Смит ("Люди в черном","Я-легенда"). Именно "голубой" актер стал главным объектом насмешек.После официального выхода трейлера фильма "Алладин" Twitter наполнился множеством шутливых комментариев.Интернет-пользователи будто бы начали "соревноваться" между собой за самыйоригинальный и смешной отзыв. "Джинн Уилла Смита – это то, что появляется в моейкомнате, когда у меня наступает сонный паралич", "Все мои три желания будутодинаковыми: "развидеть" Джинна Уилла Смита", "Если бы я увидела Джинна УиллаСмита в детстве, у меня бы полторы недели не прекращались кошмары" – неунимались комментаторы.Также под "прицел" критиков попала Жасмин. Из своенравнойдевушки она превратилась в "размазню". Это огорчило поклонников восточнойкрасавицы.По мнению некоторых зрителей, изменение сюжетной линиииспортило вселюбимого "Алладина". Вряде эпизодов на первый план вышла любовная линия Джинна, которую публика сочланеуместной.Несмотря на диаметральность отзывов, кинокартина "Алладин" стремительнонабирает популярность. Явным преимуществом являются оригинальные саундтреки кфильму, которые многим пришлись по душе.