Диетогол Альбина Комиссарова поделилась своим мнением на счет пользы велосипедов. Она назвала его универсальным средством.

Диетогол Альбина Комиссарова поделилась своим мнением на счет пользы велосипедов. Она назвала его универсальным средством.Женщина уверяет, что он укрепляет мышцы, тренирует дыхание и улучшает внешний вид. Также этот вид транспорта поднимает настроение. Он прекрасно снимает стресс и усталость после тяжелого рабочего дня.Также она подчеркнула, что 70-килограмовый человек благодаря этому средству борьбы с лишним весом расходует 300-500 ккал/ч. Женщина настоятельно советует отдать предпочтение именно этому виду активности. Но что же делать тем, у кого велосипеда нет?"Велосипед – это транспортное средство, тренажерный зал и ваш терапевт.", – заявила Альбина Комиссарова.На самом деле, нет никакой разницы для похудения между обычной пешей прогулкой и велосипедом. Минимальная суточная активность для поддержания здоровья равна 10 000 шагам. По времени такая прогулка займет у вас в среднем 2 часа в медленном темпе. В контроле над показателем вам поможет шагометр, который можно скачать на любой смартфон.Для интенсивного похудения не получится обойтись лишь минимальной физической нагрузкой. В первую очередь, надо начать следить за рационом. При соблюдении всех правил питания и увеличении шагов с 10 тысяч до 20 вы увидите результат уже спустя первую неделю.