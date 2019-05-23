В первом полуфинальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные Химки на выезде проиграли казанскому УНИКСу. Главный тренер химчан Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных.

В первом полуфинальном матче баскетбольной Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" на выезде проиграли казанскому УНИКСу. Главный тренер химчан Римас Куртинайтис поделился впечатлениями от игры своих подопечных."Мы контролировали большую часть игры и все время лидировали, но очень неудачно стартовали в четвертой четверти. Не удержали результат и тактически играли неправильно, – приводит слова Куртинайтиса пресс-служба пресс-служба "Химок". – Есть моменты, когда весь матч ты набираешь результат, а есть моменты, когда этот результат ты должен сохранить"."У нас были все шансы на победу, но не смогли тактически правильно сыграть в четвертой четверти, ее мы просто бездарно проиграли со счетом 17-32. Стали фокусироваться только на трехочковых бросках, которых выбросили 41. Не помню, чтобы команды бросала столько трехочковых. Независимо от хороших попаданий, мы должны играть разнообразнее", – подытожил наставник "Химок".