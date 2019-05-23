Российская теннисистка, 169-я ракетка мира Софья Жук в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за два часа 12 минут обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн со счетом 6:3, 3:6, 6:4.

Российская теннисистка, 169-я ракетка мира Софья Жук в полуфинале квалификации Открытого чемпионата Франции в трех сетах за два часа 12 минут обыграла представительницу Лихтенштейна Катинку фон Дайхманн со счетом 6:3, 3:6, 6:4.Россиянка допустила четыре двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17, а у фон Дайхманн, занимающей 218-е место в рейтинге WTA, три двойные ошибки и семь реализованных брейков из 13.В параллельной игре второго круга квалификации Roland Garros Людмила Самсонова (161) переиграла американку Сачию Викери (136) – 7:5, 6:2, а еще одна россиянка Наталья Вихлянцева (119) в трех сетах проиграла бельгийке Гретье Миннен (150) – 6:2, 2:6, 4:6.Таким образом, в борьбе за выход в основную сетку турнира Жук сыграет с Миннен, а Самсонова встретится с чешкой Марией Боузковой (121).