Все мы ходим под богом. И никогда не знаем, когда закончится путь земной и начнется путешествие в вечность...

Все мы ходим под богом. И никогда не знаем, когда закончится путь земной и начнется путешествие в вечность...Мама знаменитой актрисы Валентины Талызиной (фильмы "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "Большая перемена") Анастасия Трифонова умерла 28 лет назад. Она была похоронена на престижном Ваганьковском кладбище, где сегодня покоятся Высоцкий, Листьев, Танич, Есенин, родители и сестра Цветаевой."Могилу посещаю регулярно, – призналась актриса. – Видели, какой красивый памятник ей поставила? Сама разработала макет. Некоторые нагромоздят всякого, а у меня лаконично получилось".Рядом с могилой любимой мамы Талызина нарочно оставила место. "Простите, а для кого?" – поинтересовались у артистки журналисты "А сами-то как думаете? К шагу в вечность надо заранее готовиться", – вздохнула 84-летняя звезда театра и кино.Стоит заметить, что не только она, но и многие артисты еще при жизни озадачиваются местом последнего упокоения. "Мне по статусу полагалось место на Новодевичьем кладбище, но уступил его для могилы худрука Московского театра эстрады Бориса Брунова, – рассказывал незадолго до смерти певец Иосиф Кобзон. – Написал бумагу, в которой завещал себя похоронить рядом с мамой Идой Исаевной на Востряковском кладбище. Это наше родовое место".А Алла Пугачева приобрела место на Кузьминском кладбище столицы, где покоятся ее умершие в 80-х годах прошлого столетия мать Зинаида Одегова и отец Борис Пугачев. Когда в 2011 году скончался ее единственный брат Евгений, то похоронить рядом с родственниками артистка его не смогла: захоронения на старом Кузьминском кладбище к тому времени были запрещены. И Примадонна приобрела участок рядом с центральным входом – сразу для нескольких могил – эксгумировала и перевезла сюда всех своих родных.