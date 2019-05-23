Виновным в ДТП с туристическим автобусом в Италии предварительно называют водителя. Он мог отвлечься, включая радио. Эту версию сейчас проверяют, тем временем прокуратура завела уголовное дело по статье Убийство. В аварии погибла одна россиянка, еще 19 пострадали. Всего ранены около 40 человек.

Виновным в ДТП с туристическим автобусом в Италии предварительно называют водителя. Он мог отвлечься, уменьшая звук радио. Эту версию сейчас проверяют, тем временем прокуратура завела уголовное дело по статье "Убийство". В аварии погибла одна россиянка, еще 19 пострадали. Всего ранены около 40 человек.Водитель был трезв, он сдал тест. Автобус исправен, скорость никто не превышал. Следствие работает над версией неосторожности при вождении. Начали опрашивать раненых, кто-то слышал, что управлявший автобусом 35-летний мужчина отвлекся на то, чтобы уменьшить звук радио. Это последние, что помнят пассажиры перед тем, как начали падать.В двух самых крупных больницах Сиены все еще находятся десятки человек. В аварии пострадали 40 пассажиров 19 их них россияне. Травмы у большинства несерьезные, состояние двоих оценивается как тяжелое, у одного — средней тяжести. Все пострадавшие находятся в госпитале Санта Мария алла Скотте — крупнейшем в регионе.На пресс-конференции в госпитале Сиены находятся все заведующие отделений, все руководство, русскими туристами действительно занимается весь город. Как только сюда начали подъезжать скорые, на работу вызвали всех свободных врачей. Удвоили персонал."Только в нашу больницу поступило 22 человека с различными травами. 8 из 22 уже выписаны, остальных мы наблюдаем и сейчас мы уже не опасаемся за их жизни", — сказал главврач больницы Роберто Гузино.ДТП произошло в 9:30 утра — дорога на участке была перекрыта весь день. Сначала доставали людей, потом краном поднимали сам автобус. Именно под ним и нашли тело единственной жертвы — гида. Алена сидела на переднем сиденье, и от удара ее выбросило через переднее стекло. Найти компанию, которая организовала путевку, пока не удается. Непонятно также существовала ли страховка и кто будет выплачивать компенсации пострадавшим.