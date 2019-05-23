Алена Водонаева попала в неловкую ситуацию. Звезда скандально известного реалити-шоу Дом-2 стала жертвой собственного платья.

Алена Водонаева попала в неловкую ситуацию. Звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" стала жертвой собственного платья.Алена Водонаева не стесняется демонстрировать публике свои аппетитные формы, причем в любом виде. И даже конфуз может преподнести как подарок. К примеру, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram звезда телепроекта "Дом-2" выложила видео, на котором запечатлела себя с друзьями в магазине возле стенда с вещами для рукоделия.Эффектная красотка объяснила, что они ищут английскую булавку. Оказывается, у сексуальной Водонаевой разошелся шов на платье, причем на самом интимном месте. Алена без ложной скромности показала большую дырку и поинтересовалась у приятеля, насколько велик масштаб проблемы. Тот со смехом сообщил, что видно нижнее белье.Звезда реалити-шоу "Дом-2" отдает предпочтение обтягивающим нарядам. ведь ей есть что показать миру: пышные бедра и внушительный бюст давно являются объектом желания многих российских мужчин. Интересно, что сама Алена Водонаева ранее жаловалась, что из-за большой груди ей приходится испытывать боли в спине и плечах. Даже в какой-то момент она решилась на операцию по уменьшению бюста.До недавнего времени все эти богатства красавица делила со своим мужем. музыкантом Алексеем Косинусом. Но недавно объявила о разводе. Причем слухи о проблемах в личной жизни звезды "Дома-2" муссировались еще несколько месяцев назад. Лишь сейчас она решила прояснить ситуацию. "Друзья, этот вопрос вами был задан уже больше тысяч раз в комментариях и директе. А правда ли, что я развожусь с мужем? Пора на него ответить: да, я развожусь со своим мужем", – объявила на своей страничке в Instagram.