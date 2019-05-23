Оказалось, что после расставания с Татьяной Гудзевой,
пара продолжала видеться еще какое-то время. И теперь, скандальному певцу и
финалисту Фабрики звезд-6 Прохору Шаляпину грозят серьезные последствия таких
встреч.
Оказалось, что после расставания с Татьяной Гудзевой,
пара продолжала видеться еще какое-то время. И теперь, скандальному певцу и
финалисту "Фабрики звезд-6" Прохору Шаляпину грозят серьезные последствия таких
встреч.
Бывшая подруга певца 40-летняя Татьяна Гудзева, с которой Прохор Шаляпин
расстался чуть больше года назад, ждет от него ребенка. Девушка уже на восьмом
месяцев беременности. По словам Татьяны, в последнее время Прохор перестал
выходить с ней на связь. Что очень некстати, ведь бывшая подруга артиста сейчас
нуждается в деньгах – совсем недавно ее уволили с высокооплачиваемой работы
именно из-за беременности.
По мнению Татьяны Гудзевой, Прохор Шаляпин решил
оборвать с ней все связи из-за новой пассии Виталины Цымбалюк-Романовской.
Бывшая жена Армена Джигарханяна якобы удерживает певца своими деньгами, на
которые так легко повелся сам Прохор Шаляпин. Поэтому Прохор и боится, что
Виталина узнает про беременность, закатит ему скандал и лишит денег, передает
Говоря о нем, Татьяна
признается, что до сих пор испытывает чувства к скандальному певцу. Возможно,
даже деньги ей не были бы так нужны, если не новость о беременности и последовавшее
за этим увольнение. У Татьяны уже есть 14-летняя дочка, о которой также нужно
заботится. Так что девушка не сможет в одиночестве без материальной поддержки Прохора
воспитывать и содержать двоих детей. Именно поэтому Татьяна Гудзева намерена во
что бы то ни стало вернуть себе.