Оказалось, что после расставания с Татьяной Гудзевой, пара продолжала видеться еще какое-то время. И теперь, скандальному певцу и финалисту Фабрики звезд-6 Прохору Шаляпину грозят серьезные последствия таких встреч.

Оказалось, что после расставания с Татьяной Гудзевой,пара продолжала видеться еще какое-то время. И теперь, скандальному певцу ифиналисту "Фабрики звезд-6" Прохору Шаляпину грозят серьезные последствия такихвстреч.Бывшая подруга певца 40-летняя Татьяна Гудзева, с которой Прохор Шаляпинрасстался чуть больше года назад, ждет от него ребенка. Девушка уже на восьмоммесяцев беременности. По словам Татьяны, в последнее время Прохор пересталвыходить с ней на связь. Что очень некстати, ведь бывшая подруга артиста сейчаснуждается в деньгах – совсем недавно ее уволили с высокооплачиваемой работыименно из-за беременности.По мнению Татьяны Гудзевой, Прохор Шаляпин решилоборвать с ней все связи из-за новой пассии Виталины Цымбалюк-Романовской.Бывшая жена Армена Джигарханяна якобы удерживает певца своими деньгами, накоторые так легко повелся сам Прохор Шаляпин. Поэтому Прохор и боится, чтоВиталина узнает про беременность, закатит ему скандал и лишит денег, передаетГоворя о нем, Татьянапризнается, что до сих пор испытывает чувства к скандальному певцу. Возможно,даже деньги ей не были бы так нужны, если не новость о беременности и последовавшееза этим увольнение. У Татьяны уже есть 14-летняя дочка, о которой также нужнозаботится. Так что девушка не сможет в одиночестве без материальной поддержки Прохоравоспитывать и содержать двоих детей. Именно поэтому Татьяна Гудзева намерена вочто бы то ни стало вернуть себе.