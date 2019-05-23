В прошлом году российские производители конфет на треть увеличили поставки шоколада в страны Африки. Об этом говорится в отчете Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), объединяющей в своем составе крупнейшие предприятия отрасли.

В прошлом году российские производители конфет на треть увеличили поставки шоколада в страны Африки. Об этом говорится в отчете Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД), объединяющей в своем составе крупнейшие предприятия отрасли. Наибольшей популярностью там пользуются шоколадные конфеты, пишет News.ru.Так, в 2018 году экспорт в Африку составил 2,8 тысячи тонн, что на 26,9% выше уровня 2017 года. По словам исполнительного директора АСКОНД Вячеслава Лашманкина, в денежном выражении экспорт вырос на 30,5%, до $7,3 миллиона.По его словам, рынок стран африканского континента может в среднесрочной перспективе стать привлекательным для российских кондитеров.Основными потребителями на континенте являются Алжир, Египет, Ливию, Марокко и Тунис.Представитель АСКОНД отметил, что перспективы роста объемов экспорта российских кондитеров в Африку связаны со сроками подписания Соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Египтом.При этом эксперты Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР) уверены, что Африка может стать важным направлением сладкого экспорта.Как следует из отчета АСКОНД, экспорт сладостей из России в 2018 году составил рекордные 530,25 тысячи тонн и $1,143 миллиарда. Россия поставляет сладости от Сингапура до Австралии и Канады.Самое интересное, что Африканский континент можно по праву называть Шоколадным. Хотя родина какао — Южная Америка, все мировые лидеры производства этих бобов находятся именно в Африке. Это Кот-д'Ивуар, который производит треть всего мирового урожая, и маленькая Гана, которая на втором месте. Затем, после бронзовой медалистки Индонезии, замыкают пятерку лидеров Нигерия и Камерун.