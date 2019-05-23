Народный артист Евгений Князев откровенно побеседовал с шоуменом Борисом Корчевниковым. В сегодняшнем выпуске программы Судьба человека актер рассказал о большой потере.

Народный артист Евгений Князев откровенно побеседовал сшоуменом Борисом Корчевниковым. В сегодняшнем выпуске программы "Судьбачеловека" актер рассказал о большой потере.Евгений Князев известен широкому зрителю ролями в такихфильмах как: "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Девять жизней НестораМахно" и работой в телесериале "Простые истины". Также в настоящее время он руководитцелевым курсом для Московского театра оперетты.Первое образование Князев получил в Тульском политехническоминституте. Получив диплом горного инженера, Евгений отправился в приемнуюкомиссию Щукинского театрального училища и был зачислен на курс ЛюдмилыВладимировны Ставской.Именно в училище Евгений Князев познакомился с будущейзвездой кино Евгением Дворжецким. Приятели были неразлучны: вместе ходили на занятия,сменяя друг друга работали в гардеробе театра Вахтангова. Их дружбапродолжалась долгие годы."Мы с ЖенейДворжецким оказались в одном, более раннем наборе. Он тоже поступал на этоткурс, и мы с ним подружились. Мы шли с ним рука об руку", – рассказал артист всегодняшнем выпуске программы "Судьба человека".По словам Князева, весть о гибели друга застала его в врасплох. Он навсегда запомнил тот день."Этот день – 1 декабря отпечатался во мне двумя вещами:самой трагедией и моментом до трагедии. Юрский Сергей Юрьевич позвал меня всвою работу, которая называлась "Провокация". Юрский говорит: "Там будет ещеодна новелла, в которой должны играть два похожих друг на друга человека. Мнекажется, что ими должны быть вы, Женя, и Женя Дворжецкий", – вспомнил артист,беседуя с ведущим шоу.Через несколько минут после разговора с Юрским Князев узнало смерти лучшего друга. История гибели известного артиста тронула Бориса Корчевникова.По словам гостя ток-шоу, Дворжецкий всегда был поклонникомбыстрой езды. Князев пытался объяснить приятелю, что такое поведение на дорогеможет закончится трагедией. Евгений Дворжецкий эти наставления пропускал мимо ушей."Кому суждено от чего умереть, тот от того и умрет", – процитировал Евгений Князев приятеляв студии ток-шоу .Напомним, заслуженный артист России Евгений Дворжецкий погибв автокатастрофе 1 декабря 1999 года. Актер отвлекся на телефон и пропустилзнак "Уступи дорогу". Его автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар пришелся налевую часть машины, от полученных травм Дворжецкий скончался мгновенно.