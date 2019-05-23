Второй образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В собран специалистами воронежского авиационного завода и Центрального аэрогидродинамического института. В воздух он не поднимется, грузовик отправят в ЦАГИ, где в июле 2019 года начнутся его ресурсные испытания.

Второй образец новейшего легкого военно-транспортного самолета Ил-112В собран специалистами воронежского авиационного завода и Центрального аэрогидродинамического института. В воздух он не поднимется, грузовик отправят в ЦАГИ, где в июле 2019 года начнутся его ресурсные испытания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник.Напомним, первый полет транспортника состоялся 30 марта 2019 года. На данный момент идет процесс доработки Ил-112В, чтобы он соответствовал всем требованиям военных. Это может занять от 8 до 10 месяцев.Ил-112В сменит в российских ВКС устаревший грузовик Ан-26. Грузоподъемность нового военно-транспортного самолета достигает 5 тонн, крейсерская скорость – 500 километров в час. Технические характеристики Ил-112В должны быть на 30-40% выше, чем у предшественника.