Певица презентовала в Instagram новую песню Ангелы в танце. Свой пост Полина Гагарина сопроводила откровенным снимком, сделанным для обложки сингла.

Певица презентовала в Instagram новуюпесню "Ангелы в танце". Свой пост Полина Гагарина сопроводила откровеннымснимком, сделанным для обложки сингла.Дляфото артистка снялась топлес, однако грудь все-таки скрыла, прижавее к коленям. На снимке создается иллюзия, будто из спиныу Полины Гагариной растут крылья.Однакопоклонники необычную задумку исполнительницы по достоинству не оценили. Критическинастроенные фолловеры нашли массу изъянов: в лице,и в фигуре, и в позе певицы. "Голая и кривая – всяв Бузову", "Очень хочется, чтобы чуток Полина поела", "Ну, ужене знает, как привлечь еще внимание к себе. Уже б разделасьдо гола, все равно смотреть не на что", "Трусы вообщене в тему тут", "Что за странная поза?" – написали недоброжелатели.Крометого, многие посчитали, что явно подражает актрисе и певицеНаталье Орейро. Оценив обложку сингла, подписчики заключили, что она очень похожа напостер к альбому уругвайской звезды."Напоминает обложку альбома Натальи Орейро. Turmalina, 2002год", "Муж фотограф крадет идеи для фото – это начало конца. Непонятно, кемвозомнила себя Гагарина, что высмеивает песню Орейро и поклонников ее в сторис?Где ты и где Орейро?", – высказались фолловеры. В свою очередь супругДмитрий Исхаков поздравил возлюбленную со скорымвыходом композиции, но, поняв, что сравнения с зарубежной звездой неизбежны,прокомментировал ситуацию."Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой. С Орейропросьба не беспокоить", – обратился муж Полины Гагариной к поклонникам.