Певица презентовала в Instagram новую
песню Ангелы в танце. Свой пост Полина Гагарина сопроводила откровенным
снимком, сделанным для обложки сингла.
Певица презентовала в Instagram новую
песню "Ангелы в танце". Свой пост Полина Гагарина сопроводила откровенным
снимком, сделанным для обложки сингла.
Для
фото артистка снялась топлес, однако грудь все-таки скрыла, прижав
ее к коленям. На снимке создается иллюзия, будто из спины
у Полины Гагариной растут крылья.
Однако
поклонники необычную задумку исполнительницы по достоинству не оценили. Критически
настроенные фолловеры нашли массу изъянов: в лице,
и в фигуре, и в позе певицы. "Голая и кривая – вся
в Бузову", "Очень хочется, чтобы чуток Полина поела", "Ну, уже
не знает, как привлечь еще внимание к себе. Уже б разделась
до гола, все равно смотреть не на что", "Трусы вообще
не в тему тут", "Что за странная поза?" – написали недоброжелатели.
Кроме
того, многие посчитали, что явно подражает актрисе и певице
Наталье Орейро. Оценив обложку сингла, подписчики заключили, что она очень похожа на
постер к альбому уругвайской звезды.
"Напоминает обложку альбома Натальи Орейро. Turmalina, 2002
год", "Муж фотограф крадет идеи для фото – это начало конца. Непонятно, кем
возомнила себя Гагарина, что высмеивает песню Орейро и поклонников ее в сторис?
Где ты и где Орейро?", – высказались фолловеры. В свою очередь супруг
Дмитрий Исхаков поздравил возлюбленную со скорым
выходом композиции, но, поняв, что сравнения с зарубежной звездой неизбежны,
прокомментировал ситуацию.
"Очень горжусь новой обложкой, которую мы замутили любимой. С Орейро
просьба не беспокоить", – обратился муж Полины Гагариной к поклонникам.