Участники обсудили вопросы по теме «Публичная власть и гражданское общество: усилия по противодействию коррупции»

В Юридическом институте Владимирского государственного университета состоялся «круглый стол» на тему «Публичная власть и гражданское общество: усилия по противодействию коррупции». За «круглым столом» встретились преподаватели и студенты юридического и гуманитарного института ВлГУ, РАНХиГС, психологи и сотрудники УМВД России по Владимирской области. Модератором мероприятия стал доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин ЮИ ВлГУ Микаэль Ахмедов.В своем выступлении начальник отделения ОРЧ СБ УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Алексей Китаев рассказал участникам заседания о видах коррупционных преступлений, методах противодействия и профилактики, а также ответственности, предусмотренной за совершение преступлений коррупционной направленности в настоящее время. Далее участники «круглого стола» обсудили, чем вредна коррупция для общества и экономики страны.В ходе диспута были проанализированы исторические аспекты возникновения и проявления коррупции и основные направления деятельности в сфере антикоррупционной политики, а также дана оценка обсуждаемому явлению с точки зрения психологии.Студенты, активно включившись в обсуждение, продемонстрировали глубокие знания по обсуждаемой теме, проанализировали проблему на примере зарубежных государств. По общему мнению участников «круглого стола» одним из важнейших направлений антикоррупционной политики должно быть формирование высокого уровня правовой грамотности населения, в том числе формирование у подрастающего поколения понимания важности и злободневности темы и неприятие совершения подобного рода преступлений.В завершение "круглого стола" все участники отметили его несомненную пользу и наметили ряд совместных профилактических мероприятий по теме диспута. В резолюцию мероприятия внесено предложение о подготовке студентами при содействии и консультативной поддержке правоохранителей презентаций на антикоррупционные темы для различных возрастных категорий, и проведение в следующем учебном году цикла лекций, бесед и встреч с учащимися школ и средних образовательных учреждений Владимирской области.