Специальный корреспондент телеканала Россия 24 Анна Афанасьева стала победителем Всероссийского телевизионного конкурса ТЭФИ - Летопись победы. Спасибо за верность, потомки!

Специальный корреспондент телеканала "Россия 24" Анна Афанасьева стала победителем Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ — Летопись победы. Спасибо за верность, потомки!" Он посвящен Великой Отечественной войне. Торжественная церемония награждения прошла в Музее Победы на Поклонной горе. Документальный фильм "Внуки победы. Портрет с фронта" о работах легендарного фотографа Евгения Халдея на тему Великой Отечественной войны признан лучшим, а его автор получил почетное звание репортера года."Это очень приятная неожиданность. Я вспоминаю, как легко шла работа над этим фильмом... сложно было организовать съемку на Рейхстаге, но мы это сделали. Это очень яркие впечатления!", — сказала Афанасьева.Конкурс направлен на то, чтобы выявить и поощрить лучших авторов телепроектов о Великой Отечественной войне, тех, кто через экраны телевизоров ярко, красиво и правдиво рассказал зрителям о героях войны — фронтовиках, защитниках, участниках, ветеранах войны и тружениках тыла, передает "Россия 24".