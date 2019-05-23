Ирине Аллегровой 67 лет, но выглядит она старше. Возрастные изменения на лице – налицо. Но с ними можно и нужно бороться.

Ирине Аллегровой 67 лет, но выглядит она старше. Возрастные изменения на лице – налицо. Но с ними можно и нужно бороться."С годами лицо оттягивается вниз в силу гравитации, – уверяет известный пластический хирург Александр Вдовин. – Это сильно заметно в нижней трети лица "императрицы". Губа у нее просто оттянулась"."Плюс картину дополнило истирание зубов, – продолжает анализировать лицо артистки врач. – Из-за этого несколько проседает височно-челюстной сустав и возникает полное ощущение беззубого рта. И на фоне утяжелившихся, обросших жиром тканей над ртом, а так же потолстевшей верхней губы, создается ощущение, что у Ирины – некачественная пластика".Пластический хирург вообще в ужасе от тех странных и неэстетичных изменений, который видны на лице певицы. Ведь между носом и губой ткань у звезды растянулась и уплотнилась. Это произошло из-за страшной и коварной болезни – птоза.Вдовин уверен, что требуется срочная операция под названием "булхорн". "За счет нее поднимается щечная зона и возвращается моложавый вид. В дополнение к этой операции производится ушивание ноздрей, которые тоже с возрастом становятся шире. У Ирины Александровны это тоже заметно невооруженным глазом", – цитирует хирурга "Желтая газета".По заверению специалиста, подобное хирургическое вмешательство позволит избавиться артитске от назойливого желания увеличивать губы с помощью филлеров. Да на седьмом десятке смотрятся пышногубой девочкой как минимум странно.