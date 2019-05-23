«Полицейский дядя Стёпа» из Владимирской области ждет вашей поддержки!

23 мая стартовал федеральный этап Всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», проводимого по инициативе Общественного совета при МВД России. В текущем году конкурс посвящен предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войны.Онлайн голосование за лучшую работу проходит на официальном сайте МВД России с 23 мая по 31 мая (закрытие голосования в 12.00. по московскому времени).Владимирскую область на конкурсе представляет игрушка, созданная 8-летней Маргаритой Гришиной из Киржача.Проголосовать можно здесь.Всего в конкурсе участвуют 94 работы. Авторы поделок, набравших максимальное количество голосов, получат дипломы лауреатов и победителей, а также призы от Министерства внутренних дел Российской Федерации.По традиции подведение итогов конкурса состоится в преддверии Международного дня защиты детей.«Полицейский Дядя Степа» из Владимирской области ждет нашей поддержки!Справка:В 2017 году, благодаря активному участию в голосовании жителей области, ребята из Владимирского детского сада № 66 стали лауреатами федерального этапа конкурса. Позитивный полицейский со своей верной таксой по кличке Шерлок многих не оставили равнодушными, работа вошла в число лучших в стране. В торжественной обстановке диплом и ценный подарок, доставленные из МВД России, дошколятам вручил начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Василий Петрович Кукушкин.В 2018 году победителям регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа» благодарности от Общественного совета при МВД России и памятные подарки от регионального Общественного совета на торжественном мероприятии, приуроченном к Дню сотрудника органов внутренних дел, вручили начальник регионального Управления МВД совместно с председателем Общественного совета Татьяной Сидоровой.