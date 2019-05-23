Накануне, 22 мая, стало известно о том, что прославленный шансонье Вилли Токарев в реанимации. Несмотря на то, что быстро последовало опровержение, появились косвенные данные, что с певцом не все ладно.

Накануне, 22 мая, стало известно о том, что прославленный шансонье Вилли Токарев в реанимации. Несмотря на то, что быстро последовало опровержение, появились косвенные данные, что с певцом не все ладно.В среду, 22 мая, ряд СМИ дали информацию, что Вилли Токарева спасают московские врачи. Якобы прославленный исполнитель сам обратился за квалифицированной врачебной помощью. В результате обследования якобы было принято решение о госпитализации. В больнице будто бы состояние артиста резко ухудшилось, и его перевели в реанимацию.Несмотря на то, что вскоре появилось опровержение, репортеры попытались связаться с близкими к Вилли Токареву людьми. В частности, позвонили Любови Успенской. Для нее Вилли написал несколько песен "Люба-Любонька", "Любимый" и "Еще не поздно", в результате они стали друзьями. Успенская поставила под сомнение подлинность новости о госпитализации Токарева."Если бы что-то на самом деле было, то его близкие, нам – мне и Михаилу Шуфутинскому – позвонили бы в первую очередь. А мы не в курсе. Я сама звонила Вилли, но у него телефон отключен. Я думаю, может ему надоели все эти звонки и он отключил телефон?" – задала риторический вопрос , а потом пошутила: "Думаю, что Вилли еще у нас на похоронах подхватит грипп".Пока одни журналисты пытались дозвониться до представителей Вилли Токарева (тщетно), другие умудрились поговорить с его сыном, 53-летним Антоном Токаревым. Его слова поставили репортеров в тупик. "Я сейчас не владею информацией. Вам нужно связаться с представителями отца, я не даю никаких комментариев", – объявил наследник шансонье.Когда журналисты попытались все же добиться ответа, сославшись на невозможность связаться с менеджментом , сын странно отреагировал. "Я не даю никаких комментариев, правда. Я понимаю, что это ваша работа, я бы с удовольствием вам помог, но не могу", – цитирует сына Вилли Токарева . Репортеры задались логичным вопросом: если новость о госпитализации певца ложь, то почему наследник не опроверг ее? Настораживает и молчание самого артиста и его представителей.