В шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ Сент-Луис на домашнем льду обыграл Сан-Хосе (5:1) и вышел в финал Кубка Стэнли. Российский нападающий блюзменов Владимир Тарасенко поделился впечатлениями после победы над акулами.

В шестом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ "Сент-Луис" на домашнем льду обыграл "Сан-Хосе" (5:1) и вышел в финал Кубка Стэнли. Российский нападающий "блюзменов" Владимир Тарасенко поделился впечатлениями после победы над "акулами"."Я пока не осознал, чего мы добились, – заявил Тарасенко, слова которого приводит пресс-служба НХЛ. – Понятно, что это грандиозное достижение для нас и для города и им можно гордиться, но в любом случае это еще не конец. Остался еще один соперник, которого мы должны победить".Напомним, в финале Кубка Стэнли "Сент-Луис" сыграет с "Бостоном", который в полуфинале обыграл "Каролину" (4:0 – счет в серии). Первый поединок финальной серии до четырех побед состоится в понедельник 27 мая в Бостоне.