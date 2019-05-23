Боевики террористической группировки Джепхат ан-Нусра (запрещена в России) еще раз обстреляли российскую военную базу Хмеймим. Бандиты выпустили 4 реактивных снаряда, все они перехвачены системами противовоздушной обороны.

Боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) еще раз обстреляли российскую военную базу "Хмеймим". Бандиты выпустили 4 реактивных снаряда, все они перехвачены системами противовоздушной обороны.Авиация ВКС России вычислила позиции террористов и ответным огнем уничтожила пусковую установку в Идлибской зоне деэскалации, сообщает Министерство обороны РФ.Предыдущее нападение на "Хмеймим" произошло 22 мая. Тогда террористы запустили 17 реактивных снарядов. Часть также перехватили комплексы ПВО базы, часть до цели не долетели.Между тем не стихают бои в районе населенного пункта Кафр-Нбуда, который удерживают сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС РФ. Боевики штурмуют его с вечера 21 мая. За минувшие сутки они потеряли 140 человек, 2 танка и 3 реактивных системы залпового огня.Напряженная ситуация и в населенных пунктах Медан и Эль-Хауш. Их два раза атаковали около 200 боевиков. Обороняющимся удалось уничтожить 40 террористов, 1 боевую машину пехоты и 2 пикапа. Бандиты вынуждены были отступить.Кроме того, российские военные сообщают, что террористы пытались напасть на электростанцию рядом с городом Хама. Пара кустарных дронов сбросили на нее 5 бомб, однако серьезного ущерба не нанесли. Один беспилотник сбили.