По предварительным данным пациентка воронежского онкодиспансера, о смерти которой сообщалось ранее, умерла от травм груди и живота: ее зажало между столом и оборудованием во время сеанса лучевой терапии. Предположительно, у чешского аппарата 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм.

По предварительным данным пациентка воронежского онкодиспансера, о смерти которой сообщалось ранее, умерла от травм груди и живота: ее зажало между столом и оборудованием во время сеанса лучевой терапии.Ранее руководитель пресс-службы регионального департамента здравоохранения Оксана Козлова в комментарии телеканалу "Вести Воронеж" сообщила, что "произошел технический сбой оборудования, и была констатирована смерть пациентки"."Однако, — отметила тогда Козлова, — причинно-следственная связь пока не установлена".В прокуратуре Воронежской области сообщили, что "при проведении плановой дистанционной лучевой терапии на гамма-терапевтическом аппарате Teragam произошло сдавливание тела пациентки между столом и коллиматором аппарата, из-за чего ей были причинены телесные повреждения".Предположительно, у чешского аппарата 2006 года выпуска заклинил подъемный механизм.После этого ЧП губернатор области Александр Гусев для расследования трагедии поручил первому заместителю председателя правительства области Владимиру Попову создать и возглавить специальную комиссию.Чтобы разобраться с причинами происшествия, на передвижной лаборатории выехали в Воронеж и эксперты Росздравнадзора.Областное управление СК РФ возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.