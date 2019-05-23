Единственный российский игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов из Орландо Мэджик прокомментировал минувший сезон в главной заокеанской лиге. Россиянин не сыграл в сезоне ни одного матча из-за травмы.

Единственный российский игрок Национальной баскетбольной ассоциации Тимофей Мозгов из "Орландо Мэджик" прокомментировал минувший сезон в главной заокеанской лиге. Россиянин не сыграл в сезоне ни одного матча из-за травмы."По ходу сезона ощущал просто кошмарно. Я ж спортсмен и хочу играть, — приводит слова Мозгова официальный сайт подмосковных "Химок". – Я хочу помогать команде, но из-за травмы ноги не мог этого сделать. Сейчас моей главной целью вернуться как можно скорее на площадку"."Реально ли увидеть меня в сборной России на предстоящем чемпионате мира? Я на это очень надеюсь, ведь мы впервые с 2010 года отобрались на турнир. Конечно, я хочу помочь команде и делаю все возможное для восстановления и подготовки с первых дней сборов"."Сейчас последнее, о чем я думаю – это мой новый контракт с "Орландо". Пока важнее здоровье, и я сосредоточен на том, как поскорее залечить травму, забыть о боли в ноге и начать нормально играть, не отвлекаясь на колено. Надо вернуться на паркет и быстро набрать форму".