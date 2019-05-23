Президент США Дональд Трамп обрушился на бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона с отборной руганью. Поводом послужили слова экс-чиновника по поводу встречи американского лидера с Владимиром Путиным.

Президент США Дональд Трамп обрушился на бывшего госсекретаря страны Рекса Тиллерсона с отборной руганью. Поводом послужили слова экс-чиновника по поводу встречи американского лидера с Владимиром Путиным.В издании The Washington Post со ссылкой на источники сообщается, что бывший государственный секретарь США Рекс Тиллерсон рассказал членами комитета по иностранным делам палаты представителей о первой встрече президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Германии. Якобы с американской стороны это был провал.Рекс Тиллерсон заметил, что Вашингтон ждал короткой встречи, однако переговоры превратились в сессию длиной два часа, во время которых поднимались важные геополитические вопросы, передает . "Путин использовал любую возможность, чтобы продвинуть, что он хотел", – констатировал источник."Была разница в подготовке, и она создавала неравное положение", – говорится в статье.Судя по реакции, пришел в бешенство из-за слов своего бывшего подчиненного о том, что Владимир Путин лучше готовится к встречам. "Рекс Тиллерсон, человек, который "тупой как камень" и совершенно неподготовлен для должности госсекретаря, придумал историю (его уволили), что я был не подготовлен к встрече с Владимиром Путиным в Гамбурге, в Германии. Не думаю, что Путин согласился бы. Посмотрите, что происходит в США!", – написал он на своей странице в Twitter.До этого Трамп уже называл бывшего подчиненного "тупым, как камень". В декабре 2018 года он сравнивал его с нынешним госсекретарем Майком Помпео не в пользу первого.Напомним, ранее использовал ту же площадку для того, чтобы припечатать крепким словцом журналистов. "Провалившаяся New York Times (она скончается когда я уйду с должности через шесть лет) и другие из Fake News Media (лживые новостные медиа. – Прим. ред.) продолжают писать фальшивые истории о том, что я не пользуюсь многими банками, потому что они не хотят со мной сотрудничать. Неправильно! Это потому, что мне не были нужны деньги", – отреагировал он на появившийся на страницах издания материал.