В подмосковной Балашихе загорелся контейнер с магниевой стружкой, принадлежащий литейно-механическому заводу Рубин.

В подмосковной Балашихе загорелся литейно-механический завод "Рубин", на котором производят комплектующие для самолетов. Местные жители запечатлели черный столб дыма, вздымающийся над территорией оборонного предприятия."Полностью сгорел цех стружки. Так как горел магний, а тушили его водой, вот и дымило", — отметила одна из сотрудниц.Впрочем, по другим данным, все строения целы, сгорел только контейнер с магниевой стружкой. В подмосковном МЧС радиостанции "Говорит Москва" сообщили, что загорелся мусор на расстоянии 300 метров от самого завода."Это в НИИ был выброс из-за пожара, двое пострадали, один с ожогом. У забора, прилегающего к "Рубину", — отметил еще один очевидец, уточнив, что пожар уже потушен.О погибших и пострадавших ничего не сообщается.