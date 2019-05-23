Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады VIII созыва вступил в силу. Внеочередные парламентские выборы назначены на 21 июля 2019 года.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады VIII созыва вступил в силу. Он был опубликован в правительственной газете.Как сообщает РИА Новости, тем же указом внеочередные выборы в парламент были назначены на 21 июля. Также украинский лидер поручил правительству обеспечить финансирование выборов.Зеленский заявил о роспуске Рады во время своей инаугурационной речи 20 мая. Позже он созвал парламент, чтобы внести изменения в закон о выборах депутатов. Документ предполагает переход к пропорциональной системе с голосованием по партийным спискам, а также снижение проходного барьера до 3 процентов (сейчас он составляет 5 процентов). Однако Рада отказалась рассматривать этот законопроект. На своей странице в Facebook Зеленский так прокомментировал эту ситуацию:"Они хотят за деньги и гречку снова пролезть в Верховную раду. Но я убежден, что они ошибаются".