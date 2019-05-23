Украина вновь сделала громкое заявление против России. На этот раз, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины призвала избавиться от российского влияния на международном уровне.

Украина вновь сделала громкое заявление противРоссии. На этот раз, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украиныпризвала избавиться от российского влияния на международном уровне.В ходе своего выступления на 72-й сессииВсемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве Ульяна Супрун призвала исключитьРоссию из Совета Безопасности ООН. По её мнению, Москва не соблюдает системумеждународного права, особенно, это касается отказа от вывода войск и командныхструктур с оккупированных украинских территорий и освобождения военнопленных иполитических заложников, являющихся гражданами Незалежной.Исходя из этого, ООН не должны терпетьприсутствия России в Совете Безопасности. Такие жесткие меры должныпродолжаться до тех пор, пока российские главы не будут следовать необходимымтребованиям.Помимо этого, украинский Министр добавила, чтомеждународные организации должны отказаться от российской валюты, иначе тестанут "заложниками Кремля". И, в качестве поучительного примера другим"агрессивным" странам, Ульяна Супрун призвала ужесточить санкции против России.Напомним, что Ульяна Супрун возглавляетМинздрав Украины с 2016 года. В феврале суд отстранил ее от должности, так какона превысила свой срок нахождения у власти и является гражданином Украины иСША. Однако, спустя несколько дней ее восстановили в должности.