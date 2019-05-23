Спустя два дня после инаугурации нового президента Украины народ вновь захлестнула волна недовольства. Так, на сайте Владимира Зеленского 22 мая появилась электронная петиция за его отставку.

Спустядва дня после инаугурации нового президента Украины народ вновь захлестнулаволна недовольства. Так, на сайте Владимира Зеленского 22 мая появиласьэлектронная петиция за его отставку.Причиной появления петиции стало разочарование народав действиях нового президента Незалежной, сообщает . По состоянию на 23мая, ее подписали уже более 15 тысяч человек.Как утверждает автор петиции Максим Безрука,голосование за Владимира Зеленского было не более чем актом протеста. На самомже деле, Владимир Александрович вовсе не имеет тех 73% поддержки избирателей, аего политическая фигура никогда не объединяла большинство украинского народа,чьи взгляды и желания порой бывают диаметрально противоположны.Автор петиции ссылается на то, что Владимир Зеленскийпопросту консолидировал протест. Он не давал никаких четких обещаний и неуказывал новые политические ориентиры страны. И вот спустя два дня послевступления в должность новый президент так и не выдал никакой конкретики.Подобное поведение крайне разочаровывает украинский народ, поэтому такаяполитическая расхлябанность больше не имеет права на существование.В самом документе Владимира Зеленского обвиняют в том,что, не имея четкого плана, он начал приписывать воли украинского народасобственные прихоти. Все сформированные в предвыборном процессе обещания – неболее, чем пустословие.Якобы, на самом же деле у самодура напрочьотсутствуют какие-либо моральные обязательства перед своим народом. Именно поэтой причини украинцы требуют немедленного отстранения его от должностипрезидента Украины.В комментариях же складывается немного иная ситуация.Некоторые начали утверждать, что тут замешен Петр Порошенко, который никак неможет смириться со своим громким провалом. Якобы, бывший президент, якобы,пытается разными способами "подложить свинью" своему преемнику А некоторые ивовсе советуют скорее уже "грохнуть этого дурочка". Напомним, что по законамУкраины петиция должна набрать не менее 25 тысяч подписей в течение трехмесяцев, чтобы ее отправили на рассмотрение.