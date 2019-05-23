УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Яковлева Александра Владимировича, 1985 года рождения...

УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Яковлева Александра Владимировича, 1985 года рождения, который 20 мая 2019 года ушел с места временного проживания, расположенного в поселении Сосенское, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: на вид 33-35 лет, рост 171 см, среднего телосложения, длинные светлые волосы.Был одет: футболка синего цвета, джинсы синего цвета.Особые приметы: имеется шрам на левой щеке.Полиция просит всех, кому известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 850-13-20; 8 (495) 817-72-02 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79