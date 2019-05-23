Верные поклонники почившей певицы уверены, что их любимица
при жизни была настоящим ангелом. Более того, недавно стало известно, что преданные фанаты
заряжают воду и косметику на могиле Юлии Началовой. Этот феномен вызвал оторопь
у многих обывателей.
Верные поклонники почившей певицы уверены, что их любимица
при жизни была настоящим ангелом. Более того, недавно стало известно, что преданные фанаты
заряжают воду и косметику на могиле Юлии Началовой. Этот феномен вызвал оторопь
у многих обывателей.
Оказывается, захоронение артистки в буквальном смысле стало
местом паломничества. К 17-му участку Троекуровского кладбища, именно там погребена
Юлия Началова, ежедневно приходят люди.
И это не просто какие-то зеваки: народ идет на могилу с
определенной целью: придать воде или косметическим средствам целебные
свойства. Якобы заряженные на надгробии знаменитости крема помогают исцелиться
от целого ряда недугов.
Меж тем прогрессивная общественность считает подобные
действия средневековым мракобесием. Интернет-обыватели полагают, что в сказки о
чудесном излечении верят только сумасшедшие.
"Это реально язычество. Не грешите так, почитатели
(заряжающие воду и т.п.). Оставьте в покое душу Юлии, не отягощайте ее память
своими языческими выходками.. Ей не до вас. Царствия ей небесного (здесь и
далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чего уж там,
пусть церковь причислит Началову к лику святых. В последнее время я все больше
убеждаюсь, что наш народ всеми этими шоу, этим "звездопадом" (куда не
плюнь – везде звезда) оболванилию", "Люди, обратитесь к психиатру. Или в
церковь. Вы что совсем рехнулись?" – пишут шокированные новостями о пользователи Сети.
Меж тем есть и те,
кто верит в магические свойства захоронения. Благодаря певице кто-то даже смог
избавиться от хворей – вот как велика сила самовнушения.
"Я заряженной водичкой внучку умываю по утрам, сама, если
болячка какая, использую. А кремом и суставы лечу, и ревматизм, даже лишай
вывела. По молитве, потому что и по вере дается", – хвастается фанатака .