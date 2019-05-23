Верные поклонники почившей певицы уверены, что их любимица при жизни была настоящим ангелом. Более того, недавно стало известно, что преданные фанаты заряжают воду и косметику на могиле Юлии Началовой. Этот феномен вызвал оторопь у многих обывателей.

Верные поклонники почившей певицы уверены, что их любимицапри жизни была настоящим ангелом. Более того, недавно стало известно, что преданные фанатызаряжают воду и косметику на могиле Юлии Началовой. Этот феномен вызвал оторопьу многих обывателей.Оказывается, захоронение артистки в буквальном смысле сталоместом паломничества. К 17-му участку Троекуровского кладбища, именно там погребенаЮлия Началова, ежедневно приходят люди.И это не просто какие-то зеваки: народ идет на могилу сопределенной целью: придать воде или косметическим средствам целебныесвойства. Якобы заряженные на надгробии знаменитости крема помогают исцелитьсяот целого ряда недугов.Меж тем прогрессивная общественность считает подобныедействия средневековым мракобесием. Интернет-обыватели полагают, что в сказки очудесном излечении верят только сумасшедшие."Это реально язычество. Не грешите так, почитатели(заряжающие воду и т.п.). Оставьте в покое душу Юлии, не отягощайте ее памятьсвоими языческими выходками.. Ей не до вас. Царствия ей небесного (здесь идалее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чего уж там,пусть церковь причислит Началову к лику святых. В последнее время я все большеубеждаюсь, что наш народ всеми этими шоу, этим "звездопадом" (куда неплюнь – везде звезда) оболванилию", "Люди, обратитесь к психиатру. Или вцерковь. Вы что совсем рехнулись?" – пишут шокированные новостями о пользователи Сети.Меж тем есть и те,кто верит в магические свойства захоронения. Благодаря певице кто-то даже смогизбавиться от хворей – вот как велика сила самовнушения."Я заряженной водичкой внучку умываю по утрам, сама, еслиболячка какая, использую. А кремом и суставы лечу, и ревматизм, даже лишайвывела. По молитве, потому что и по вере дается", – хвастается фанатака .