Известный продюсер побывала на одном из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Однако
реакция одной из подписчиц пришлась Яне Рудковской не по душе, и она сорвалась
на пользовательнице Сети.
Известный продюсер побывала на одном из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Однако
реакция одной из подписчиц пришлась Яне Рудковской не по душе, и она сорвалась
на пользовательнице Сети.
"В Москве прошла презентация кутюрной коллекции… которую
я уже видела в Париже этой зимой, а вот кутюрные вышивки под руководством
мастеров дома я попробовала сделать впервые своими руками. Было интересно, но
какой это кропотливый труд...", – написала продюсер. Свой пост супруга олимпийского чемпиона Евгения
Плющенко сопроводила видеороликом. В кадре Яна Рудковская занята вышиванием.
В комментариях под публикацией
одна из подписчиц обратилась к продюсеру. "Яна, вас больше кутюра в этой жизни что-то интересует?" – спросила у избранницы
Плющенко ее поклонница.
Яна
Рудковская без внимания слова подписчицы не оставила, пригрозив ей блокировкой.
Из-за критического замечания она буквально сорвалась на автора комментария. "Вы прямо с утра за такие
глупые вопросы в блок захотели?! Когда соскучишься попасть уже не сможешь!! В
блок и удачи", – ответила пользовательнице соцсети Яна Рудковская.
Напомним, жена Евгения Плющенко уже
выступала с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось бы
развеять некоторые мифе о ее семье и близких. По словам , она
постоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работают
на износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.