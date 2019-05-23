Известный продюсер побывала на одном из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Однако реакция одной из подписчиц пришлась Яне Рудковской не по душе, и она сорвалась на пользовательнице Сети.

Известный продюсер побывала на одном из светских мероприятий, подробно рассказав о нем в Instagram. Однакореакция одной из подписчиц пришлась Яне Рудковской не по душе, и она сорваласьна пользовательнице Сети."В Москве прошла презентация кутюрной коллекции… которуюя уже видела в Париже этой зимой, а вот кутюрные вышивки под руководствоммастеров дома я попробовала сделать впервые своими руками. Было интересно, нокакой это кропотливый труд...", – написала продюсер. Свой пост супруга олимпийского чемпиона ЕвгенияПлющенко сопроводила видеороликом. В кадре Яна Рудковская занята вышиванием.В комментариях под публикациейодна из подписчиц обратилась к продюсеру. "Яна, вас больше кутюра в этой жизни что-то интересует?" – спросила у избранницыПлющенко ее поклонница.ЯнаРудковская без внимания слова подписчицы не оставила, пригрозив ей блокировкой.Из-за критического замечания она буквально сорвалась на автора комментария. "Вы прямо с утра за такиеглупые вопросы в блок захотели?! Когда соскучишься попасть уже не сможешь!! Вблок и удачи", – ответила пользовательнице соцсети Яна Рудковская.Напомним, жена Евгения Плющенко ужевыступала с обращением к своим верным поклонникам, заявляя, что ей хотелось быразвеять некоторые мифе о ее семье и близких. По словам , онапостоянно видит в комментариях критику о том, что ее младший сын и муж работаютна износ, чтобы она смогла позволить себе иметь дизайнерские вещи. напомнила, что и сама неплохо зарабатывает.