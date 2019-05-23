К счастью, девочка смогла убежать

К счастью, девочка смогла убежатьУтром 22 мая неизвестный мужчина попытался изнасиловать ученицу школы №38 во Владимира. Девочка, к счастью, смогла вырваться. Всю первую половину дня правоохранители вели розыскные мероприятия. К процессу подключились кинологи и криминалисты. По словам родителей учеников 38-й школы, полицейские ищут высокого и худого мужчину лет 40. Одет он был в серую кофту и черные спортивные штаны.Напомним, что это не единственный случай нападения за последние несколько дней. 15 мая в районе остановки «Содышка» мужчина напал на 15-летнюю школьницу. Девочка оказала сопротивление и смогла убежать. Спустя 20 минут в том же районе мужчина выбрал себе в жертвы 18-летнюю велосипедистку и совершил в её отношении противоправные действия. Нападавшего задержали спустя 2 дня в Юрьев-Польском районе.