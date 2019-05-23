Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 23 мая поддержал законопроект вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета Единой России Андрея Турчака о внесении изменений в статью О противодействии коррупции. Инициатива предполагает упрощение порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 23 мая поддержал законопроект вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака о внесении изменений в статью "О противодействии коррупции". Инициатива предполагает упрощение порядка декларирования доходов для работающих на непостоянной основе депутатов сельских поселений.Согласно тексту документа, работающие на непостоянной основе депутаты сельских поселений будут освобождены от сбора дополнительных справок придекларировании доходов в том случае, если за время отчетного периода они не совершали крупных покупок.Под сделками, подлежащими декларации, понимается приобретение земельного участка, недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг или акций на сумму, превышающую доход депутата и его семьи за три предшествующих отчетному периоду года.Отличие этой инициативы от предыдущих в том, что сельские депутаты будут обязаны декларировать только то, на какие деньги они совершили ту или иную значительную покупку, объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. "Если же они крупные сделки не производили в течение отчетного периода, они об этом должны сообщить. Именно в таком варианте, я считаю возможным принятие законопроект", – подчеркнул он.Предложенный механизм поднимет статус депутатов, которые работают на непостоянной основе в сельских поселениях, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко."То есть это касается городских округов, муниципальных районов, самого низового уровня депутатов, на которых мы по большому счету опираемся в своей работе", – подчеркнулАндрей Шевченко.Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции законопроект поддержал. В первом чтении он будет рассмотрен 28 мая. Планируется, что закон примут до конца весенней сессии, рассказал председатель комитета Василий Пискарев.Напомним, ранее Андрей Турчак отмечал, что во время поездок в регионы к нему неоднократно обращались депутаты с просьбами упростить порядок декларирования доходов. "Значительная часть сельских депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, – это учителя, врачи, социальные работники. Все они получают единственный доход по основному месту работы, а полномочия депутата осуществляют на общественных началах", – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.Он рассказал, что часто для сельских депутатов сбор всех справок, необходимых для подачи декларации, является трудным занятием. "Нужно отпрашиваться с работы, ехать за сотни километров от своего села за необходимыми документами", – подчеркнул Турчак. Кроме того, для того, чтобы получить выписки из банка, депутатам приходится тратить свои личные средства.