Ежегодные соревнования среди школьников проводятся сотрудниками полиции и администрацией.

В Гусь-Хрустальном районе на базе Великодворской средней общеобразовательной школы состоялся районный конкурс-соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо-2019». Соревнования проводятся ежегодно среди учащихся общеобразовательных учреждений района отделом ГИБДД МО МВД России «Гусь-Хрустальный» совместно с Управлением образования района.Участников мероприятия приветствовали сотрудники Госавтоинспекции, представители народной дружины «Дорожный надзор» и районной администрации.В рамках соревновательной программы ребята демонстрировали свои интеллектуальные и физические способности на каждой из заявленных станций: «Вместе за безопасность дорожного движения», «Знатоки правил дорожного движения», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Фигурное вождение», «Оказание медицинской помощи», «Талисман ГИБДД».Все этапы проходили под пристальным вниманием компетентных судей. В завершение были определены победители как в личном, так и в командном зачете. Команды Красноэховской и Краснооктябрьской школ заняли второе и третье места. Победителем районного конкурса-соревнования «Безопасное колесо-2019» признана команда Великодворской школы.