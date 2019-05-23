В Казани суд приговорил Гусейна Гахраманова – арендатора торгового центра Адмирал, в котором в 2015 году произошел пожар, – к 13 годам колонии. Всего к уголовной ответственности по делу привлечены 12 человек.

В Казани суд приговорил Гусейна Гахраманова – арендатора торгового центра "Адмирал", в котором произошел пожар, – к 13 годам колонии.Как сообщается на сайте Следственного комитета РФ, его заместителей приговорили к 9 годам и 6 месяцам колонии каждого. Гендиректору фирмы-собственника УК "АС Менеджмент" Роберту Хайруллину назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев.Всего к уголовной ответственности по делу привлечены 12 человек, в том числе инспектор стройнадзора Галия Исаева (получила 5 лет), экс-начальник межрайонного отдела службы судебных приставов Жанна Алпарова (7 лет), бывший судебный пристав-исполнитель Минзиля Сафина (4,5 года колонии).Пожар в "Адмирале" произошел 11 марта 2015 года. В результате погибли 19 человек, еще 61 получил травмы. Следователи пришли к выводу, что здание не было предназначено для использования в качестве торгового центра. Кроме того, оно эксплуатировалось без соответствующего разрешения и с нарушениями правил пожарной безопасности: в качестве стройматериалов использовались горючие материалы, а автоматическая система пожаротушения была неисправна.