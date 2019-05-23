У них нашли почти 70 граммов запрещенных веществ

У них нашли почти 70 граммов запрещенных веществВ конце апреля этого года в Коврове задержали 28-летнего мужчину и его 27-летнюю сожительницу. Молодых людей подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.Во время досмотра у сожителей изъяли полиэтиленовые пакеты, наполненные содержимым разных оттенков. Аналогичные свёртки правоохранители нашли в организованном подозреваемыми «тайнике-закладке», а также в их квартире.Экспертиза показала, что в 33-х свертках находились наркотики «мефедрон» и «амфетамин», общей массой почти 70 граммов.В отношении сожителей возбуждено уголовное дело. Мужчина заключили под стражу. Женщина находится под подпиской о невыезде.