Кандидатом предварительного голосования на выборы губернатора Липецкой области от Единой России стал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Об этом сообщили в местном отделении ЕР.

Кандидатом предварительного голосования на выборы губернатора Липецкой области от "Единой России" стал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Об этом сообщили в местном отделении "ЕР".Утверждение списка кандидатов праймериз на выборы главыЛипецкой области стали главным вопросом заседания президиума региональногополитсовета, которое состоялось в четверг, 23 мая. "Врио губернатора ИгорьАртамонов обратился с заявлением в президиум овключении его кандидатуры в список кандидатов предварительногоголосования", – отмечают в региональном отделении партии.На кресло губернатора претендуют и другие кандидаты от"ЕР" – депутат областного совета Марина Донских и член Липецкогогорсовета Александр Афанасьев.После заседания президиума претендентов на высшийрегиональный пост ждет встреча с главами первичных и местных отделений"Единой России". Затем список кандидатов обсудят на внеочереднойконференции Липецкого отделения партии 14 июня, где и утвердят кандидата напредстоящее голосование.По словам главы липецких единороссов Павла Путилина, решениеАртамонова было ожидаемым. "У партии в регионе достаточно высокий рейтинг,который говорит об уровне доверия людей "Единой России", – подчеркнулон.Губернатора Липецкой области будут выбирать 8 сентября.Нынешний врио главы региона исполняет обязанности со 2 октября прошлого года.Ранее "Дни.ру" , что на участие впраймериз "ЕР" выдвинулись 4634 человека. Высокую активностьпроявляет молодежь и те, кто хочет попробовать себя в политике.В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, а в 22 –депутатов административных центров. Также состоятся выборы главадминистративных центров и довыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.