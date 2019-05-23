Кандидатом предварительного голосования на выборы губернатора Липецкой области от Единой России стал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Об этом сообщили в местном отделении ЕР.
Кандидатом предварительного голосования на выборы губернатора Липецкой области от "Единой России" стал временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Артамонов. Об этом сообщили в местном отделении "ЕР".
Утверждение списка кандидатов праймериз на выборы главы
Липецкой области стали главным вопросом заседания президиума регионального
политсовета, которое состоялось в четверг, 23 мая. "Врио губернатора Игорь
Артамонов обратился с заявлением в президиум о
включении его кандидатуры в список кандидатов предварительного
голосования", – отмечают в региональном отделении партии.
На кресло губернатора претендуют и другие кандидаты от
"ЕР" – депутат областного совета Марина Донских и член Липецкого
горсовета Александр Афанасьев.
После заседания президиума претендентов на высший
региональный пост ждет встреча с главами первичных и местных отделений
"Единой России". Затем список кандидатов обсудят на внеочередной
конференции Липецкого отделения партии 14 июня, где и утвердят кандидата на
предстоящее голосование.
По словам главы липецких единороссов Павла Путилина, решение
Артамонова было ожидаемым. "У партии в регионе достаточно высокий рейтинг,
который говорит об уровне доверия людей "Единой России", – подчеркнул
он.
Губернатора Липецкой области будут выбирать 8 сентября.
Нынешний врио главы региона исполняет обязанности со 2 октября прошлого года.
Ранее "Дни.ру" , что на участие в
праймериз "ЕР" выдвинулись 4634 человека. Высокую активность
проявляет молодежь и те, кто хочет попробовать себя в политике.
В этом году избирательные кампании пройдут в 45 регионах. В
18 выберут высших должностных лиц, в 13 – депутатов заксобраний, а в 22 –
депутатов административных центров. Также состоятся выборы глав
административных центров и довыборы депутатов Госдумы. Всего будет замещен 38 231 мандат.