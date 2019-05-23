Супруга президента Владимира Зеленского Елена теперь носит гордый титул первой леди Украины. Но ей пришлось выбирать – почетное звание или личные интересы.

Супруга президента Владимира Зеленского Елена теперь носит гордый титул первой леди Украины. Но ей пришлось выбирать – почетное звание или личные интересы.Елена на протяжении многих лет радовала поклонников своего мужа кадрами из их совместной жизни. Трогательные и смешные, живые и естественные, они всегда находили отклик в сердцах фанатов.Однако с тех пор, как политик вступил в должность главы государства, женщина приняла для себя важное решение. Во избежание сплетен и провокаций Зеленская удалила свою страницу из Instagram.Супруги знакомы со школьной скамьи, но никогда не замечали друг друга. Уже в студенческие годы Зеленский снова увидел будущую жену. Однако, он не вспомнил, что некогда они учились в параллельных классах. Ему пришлось знакомиться с ней заново. С тех пор они не расставались.На предложение руки и сердца Владимир решался 8 лет. Он считал, что после брака сразу появятся дети. А малышей он заводить не спешил.Елена сопровождала своего супруга на протяжении всего творческого пути и помогала завоевывать популярность. Избранница Более того, именно жена написала нынешнему президенту Украины большинство сценариев для его выступлений, сообщает.