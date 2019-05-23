Миниатюрная копия ресторана Макдоналдс появилась в Швеции – это улей для пчел.

Всемирно известная сеть фастфуда таким образом обращает внимание на угрозу исчезновения пчел, которое может повлечь серьезные последствия для планеты.Внутри "ресторана" находится около 10 пчелиных сот, которыми могут воспользоваться тысячи пчел.Фото: ї McDonald's SwedenУ миниатюрной конструкции размером 0,5 м на 0,5 м есть все атрибуты "Макдоналдса": логотип, корпоративные цвета и даже MacDrive.Владельцы шведской франшизы "Макдоналдс" сбираются разместить подобные улья на крыше нескольких ресторанов, пишет Adweek.