Потерпевший сообщил, что к нему подошли двое неизвестных граждан, которые нанесли несколько ударов, после чего похитили сумку...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции отдела МВД России по району Бибирево задержали подозреваемых в грабеже.В полицию поступило сообщение об уличном грабеже на улице Плещеева Потерпевший - 42-летний житель столицы, сообщил, что к нему подошли двое неизвестных граждан, которые нанесли несколько ударов, после чего похитили сумку с личными вещами и скрылись с места происшествия. Мужчина был доставлен в медучреждение.В результате проверочных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на улице Лескова. Ими оказались ранее неоднократно судимый 38-летний мужчина и 36-летняя женщина.По данному факту следствием ОМВД России по району Бибирево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 УК РФ «Грабёж». Подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29