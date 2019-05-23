Со счета банковской карты пропали 56 тысяч рублей

Со счета банковской карты пропали 56 тысяч рублейВ начале мая этого года в полицию в Вязниковском районе обратилась 48-летняя местная жительница, рассказавшая, что со счета её банковской карты пропали 56 тысяч рублей.Правоохранители, изучив все обстоятельства, установили круг лиц, которые могли быть причастны к краже. В итоге по подозрению к хищению денег задержали 29-летнюю дочь потерпевшей.Девушка пришла в дом к матери и, пока хозяйка общалась с другими гостями, достала из её кошелька банковскую карту, а потом обналичила 56 тысяч рублей. Деньги она потратила на личные нужды.Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, в отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело.