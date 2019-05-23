Узнав пин-код от банковской карты, подозреваемая похитила со счета 56 000 рублей.

9 мая текущего года в ОМВД России по Вязниковскому району обратилась 48-летняя местная жительница, сообщившая, что со счета её банковской карты пропали 56 000 рублей.Сотрудники полиции, изучив все обстоятельства, установили круг лиц, которые могли быть причастны к хищению. В результате проведенной работы по подозрению к хищению денег полицейские задержали 29-летнюю дочь потерпевшей.Установлено, что подозреваемая пришла в дом к матери и, пока хозяйка общалась с другими гостями, взяла из её кошелька банковскую карту, с которой впоследствии обналичила 56 000 рублей. Деньги девушка потратила на личные нужды.Следственным отделом ОМВД России по Вязниковскому району по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета).