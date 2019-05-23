Это спровоцировало огромную пробку на федеральной трассе М-7

Это спровоцировало огромную пробку на федеральной трассе М-7В Вязниковском районе произошла массовая авария, спровоцировавшая огромную пробку на федеральной трассе М-7 «Волга». На светофоре в районе поворота на посёлок Никологоры столкнулись 5 автомобилей.Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, фура «Скания» въехал в остановившийся на красный свет грузовик «ГАЗ», а затем столкнулся ещё с тремя машинами. Помощь медиков понадобилась двум водителям.В ликвидации последствий аварий принимали участие и сотрудники МЧС. Спасателям пришлось деблокировать пострадавших из искореженных автомобилей. Всего в ликвидации последствий ДТП принимало участие 21 человек и 8 единиц техники.