Большинство забайкальских погорельцев вынуждены доказывать право на предоставление жилья через суд. 141 семья обратилась в органы власти с заявлениями на предоставление помощи в приобретении новых квартир. По последним данным, в результате апрельских пожаров огнём было уничтожено 156 домов в 6 районах края.

Большинство забайкальских погорельцев вынуждены доказывать право на предоставление жилья через суд. 141 семья обратилась в органы власти с заявлениями на предоставление помощи в приобретении новых квартир. По последним данным, в результате апрельских пожаров огнём было уничтожено 156 домов в 6 районах края.Как информирует ГТРК "Чита",жильё пострадавшим должно быть предоставлено в срок до 15 сентября. На брифинге в министерстве территориального развития обсуждали какова на данный момент ситуация. Так, заявления на приобретение жилья подали 132 семьи, 9 выразили желание строиться. Однако не каждое заявление ждет положительных ответ, например, из-за того, что отсутствуют документы на утраченное жильё или не оформлена и регистрация по месту жительства.Исполняющий обязанности зампреда Забайкальского края Виктор Паздников сообщил, что в настоящий момент 90 семей получили отказы. "Но никто эти семьи не бросает. Как только мы выносим решения, департамент по обеспечению деятельности мировых судей совместно с работниками прокуратуры за два дня готовят исковые заявления, собираются все необходимые документы и подаются в суд", — заверил зампред.Окончательный отказ получили 8 семей, у них, по данным Росреестра, есть другое жильё. С остальными работают юристы. Альберт Трофимов, руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Забайкальского края, подчеркнул, что каждого гражданина поставили в известность о порядке предоставления, и каждому вручён список необходимых документов для подачи в суд. Специалисты департамента по обеспечению деятельности мировых судей помогают гражданам оформить исковое заявление в суд.Уже подготовлены документы на строительство 6 домов в селе Тасырхой Борзинского района и одного дома в селе Бырка Приаргунского района. Организации, которые готовые возвести есть. Проекты жилых домов из газобетона с облицовкой керамическим кирпичом с будущими жильцами согласованы.Кроме того, 30 семей приняли решение приобрести уже готовое жилье, положительное заключение принято. Специалисты БТИ в настоящий момент подбирают подходящие по площади, цене и техсостоянию квартиры для пострадавшие от чрезвычайной ситуации.