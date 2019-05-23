Сергей Михеев вышел из себя во время дискуссии с украинским экспертом в эфире ток-шоу на телеканале Россия 1. Телеведущий послал оппонента в жопу, добавив, что тот ему надоел.

Сергей Михеев вышел из себя во время дискуссии с украинскимэкспертом в эфире ток-шоу на телеканале "Россия 1". Телеведущийпослал оппонента "в жопу", добавив, что тот ему надоел.довела до эмоционального взрыва "украинскаяфилософия". Во время прямого эфира обсуждалось фото из музея холокоста.Сотрудники посольства Украины выдали ее за съемку депортации крымских татар в1944 году."Это не ляп, это система, уважаемые. На самом деле этои есть подход украинской политизированной псевдонауки к обоснованию всех этихвещей", – прокомментировал ситуацию Сергей Михеев – отметив, что подобныепрецеденты были замечены и ранее.Эксперт с Украины опрометчиво спросил Михеева – неужели, поего мнению, не было и голодомора? Для ведущего это стало последней каплей."Идите в жопу отсюда. Все. Свободен, свободен!", – взорвался Михеев,показывая гостю красную карточку.Позже объяснил, что ему надоела неспособностьоппонента вести дискуссию. "Стоит, что-то бубнит, бубнит. Украинскийфилософ. Считаю, что так можно – потому что или участвующие уважают хотьнемножко друг друга, или пусть, если он такой умный, там где-нибудь кому-нибудьчитает лекцию. Откроет в унитазе бачок и пусть читает туда лекции по украинскойфилософии", – эмоционально прокомментировал ситуацию ведущий.У большой опыт удаления с площадки экспертов. Не так давно в том же шоу "Кто против" ему пришлось попросить на выход журналистку Янину Соколовскую. Она оскорбляла других участников передачи.